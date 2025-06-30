Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускає, що віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина, міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін і міністр оборони Рустем Умєров можуть зберегти посади у разі можливого переформатування уряду.

"Публікуємо деталі про склад і можливі заміни. Одразу роблю. Це станом на зараз. За два тижня ще точно частина змін у плані відбудеться. Пишу тільки те, що мені підтвердило хоча б декілька людей. Практично всі зміни це коли замість міністра отримує портфель портфель його перший заступник. Починаючи від Шмигаль на Свириденко і далі…. Всі люди з середини системи, майже всі з поточного уряду", - написав Железняк в мережі Facebook.

Зокрема, за інформацією депутата, що після відставки прем'єр-міністр Денис Шмигаль не отримає нової посади, а новим прем'єром призначать першу віцепрем’єр-міністерку України – міністерку економіки України Юлію Свириденко.

В свою чергу, міцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба може стати першим міцепрем'єром, а перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв - міністром економіки.

На думку Железняка, віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов буде звільнений, а Міністерство національної єдності може бути приєднано до іншого.

Також прогнозується звільнення міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, а його місце може посісти перший заступник держсекретаря Кабміну Константин Марʼєвич.

Крім того, посаду може втратити міністр соціальної політики Оксана Жолнович, натомість її перша заступниця Дарина Марчак стане міністром.

Серед іншого посаду по прогнозам втратить і міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова втрачає посаду, а Менветеранів можуть приєднати або до іншого міністерства, або до компетенції одного з віцепрем'єрів.

"Ігор Клименко, йде на віце по безпеці та обороні (МВС+ Міноборони + Мінстрат + Мінвет). Але поки незрозуміло, чи збереже він за собою портфель голови МВС", - написав Железняк.

Також можуть втарити посади міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький.

"Сергій Марченко дуже ймовірно (десь 70%) вилетить. Замість або перший зам Денис Улютін або голова бюджетного комітету Роксолана Підласа", - написав депутат.

На думку депутата посади в новому уряді збережуть: віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації (Мінцифри) Михайло Федоров, міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр молоді і спорту Матвій Бідний, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, міністр оборони Рустем Умеров.

"Ольга Стефанішина збереже позицію віце по євроінтеграції. Про посла США малоймовірно. Якщо раптом у неї заберуть Мінʼюст, то на нього заступниця ОП Ірина Мудра", - допустиі Железняк.

Як повідомлялося, 13 червня міжфракційне об'єднання "Розумна політика" ініціювала збір підписів за відставку уряду.

16 червня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") допускав, що в червні Верховна Рада може внести правку в закон, що дозволить звільнити прем'єр-міністр а Дениса Шмигаля і припинити повноваження діючого уряду в умовах воєнного стану.

21 червня президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

25 червня народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), Іван Юнаков ("Слуга народу"), Дмитро Разумков (позафракційний) запропонували Верховній Раді виключити із законодавства норму про неприпустимість припинення повноважень Кабінету міністрів під час війни та удосконалення процедури призначення та звільнення посадових осіб, зокрема прем'єр-міністра.

За час каденції поточного складу Кабміну (з 4 березня 2020 року) чутки про заміну Шмигаля і відставку уряду звучали неодноразово, але кожного разу це або не призводило до жодних реальних рішень, або закінчувалося кадровою ротацією декількох міністрів.

Уперше про відставку заговорили майже одразу після призначення нового уряду, коли Верховна Рада у червні 2020 року не підтримала програму діяльності Кабміну, але тодішній голова парламенту заявив, що відхилення програми не є підставою для відставки.

Повторна хвиля обговорень почалася в кінці 2020 початку і перманентно продовжувалася майже весь 2021 рік. Влітку 2022 року політичні оглядачі знову почали говорити про можливу зміну уряду, робота якого на думку президента, начебто, не відповідає викликам часу. Ще одна хвиля зі звільненням Шмигаля почалася восени 2023 року і тривала до лютого 2024 року. Тоді обговорювалося, що разом з головнокомандувачем Збройних сил України президент ініціює і звільнення прем'єра.

Востаннє в медіа активно обговорювали відставку Шмигаля з літа 2024 року, тоді допускалося, що відставка може відбутися восени, але все знову обмежилося кадровими ротаціями міністрів.

За весь час кулуарного обговорення заміни прем'єра звучали такі кандидатури на нового очільника уряду: Олексій Любченко, Оксана Маркарова, Олександр Кубраков, Михайло Федоров, Юлія Свириденко, Ольга Стефанішина, Олексій Чернишов і Олексій Кулеба.