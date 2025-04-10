Інтерфакс-Україна

Події

12:47 10.04.2025

Петиція до Кабміну про збереження шкільної мережі набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну про збереження шкільної мережі набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом зберегти існуючу шкільну мережу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 4 квітня і станом на 10 квітня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Проте планується де-факто примусова трансформація  шкільної мережі через обмеження державного фінансування, що є формою непрямого тиску на місцеві громади і порушення  зазначених конституційних гарантій та міжнародних зобов’язань України в галузі прав людини, адже ціла низка рішень, постанов та  законопроєктів -  це не про якість, не про зміни, а про банальну економію коштів", - йдеться у тексті петиції.

Зокрема, заявник зазначив, що мова йде про законопроекти щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв в Україні (реєстр. № 13120 та №13120-1), які, на його думку, фактично позбавить велику частину громад, особливо невеликих, можливості мати свої ліцеї.

Крім того, автор петиції скаржиться на постанову уряду №245 від 5 березня 2024 року, згідно якої за рахунок державної субвенції не здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить: з 1 вересня 2025 року - менше 45 осіб, а з 1 вересня 2026 року - менше 60 осіб.

"В умовах воєнного стану будь-які зміни, які ведуть до необґрунтованого скорочення педагогічних кадрів, втрати доступу до освіти за місцем проживання чи дестабілізації освітнього середовища, є юридично та етично неприйнятними. Така трансформація мережі закладів загальної середньої освіти неминуче призведе до  руйнування сталих, злагоджених трудових колективів, втрати кваліфікованих кадрів та зниження якості освіти", - йдеться у петиції.

Теги: #школи #петиція #мережа

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