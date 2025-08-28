Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про розбудову так званої мережі ефективних рішень або Kill Web, що являє собою спосіб мислення, коли інновації розглядаються як павутина взаємопов'язаних рішень.

На спільному заході Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та кластера оборонних технологій Brave1 "Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні" Шмигаль повідомив, що передбачається чотири ключові етапи Kill Web.

"Перший – це бачити. Автоматизуємо мережу виявлення ворога, інтегруємо всі радари в єдину мережу з аналітикою в реальному часі, нові супутникові радіотехнічні спроможності через співпрацю з нашими партнерами", - сказав міністр.

Це включає і систему раннього попередження про ракету небезпеку, яка має стати ще більш стійкою і ще більш надійною, зазначив Шмигаль.

Другий етап – це вирішувати. Як заявив міністр оборони, ефективні рішення не повинні мати затримок.

"Система Delta забезпечує повний цикл управління, єдину картину бою, розвиваємо AI Defense Unit: понад 150 фахівців, які працюють над обробкою даних і прогнозуванням загроз", - наголосив він.

Третій етап – це діяти. За словами Шмигаля, після прийняття рішення має бути наступна дія.

"Вражати ворога через швидкість, точність – це подальший розвиток FPV. Зокрема, оптоволокно. Це рої дронів, які працюють як єдиний механізм. Це той етап, який сьогодні вже в розробці, над яким активно ми працюємо. Роботизовані наземні комплекси – важливий етап також. І коптери з високоточним скидом, здатні задавати глибоких ударів, використання високоточних боєприпасів", - зазначив він.

Водночас Шмигаль пояснив, що Україна не відкидає конвенційну зброю, артилерію. Зокрема він акцентував на можливості артилерії завдавати глибоку удари і на лазерному наведенні.

"Це також інновація, яку ми сьогодні шукаємо, очікуємо це рішення і, звісно ж, закликаємо працювати в цьому напрямку. Тобто це важливі речі, конвенційна зброя має ставати також швидшою, більш точною, більш дешевою в такій масштабній війні", - додав він.

Як наголосив Шмигаль, четвертий етап – це вижити. Це включає рішення для протидії FPV-дронам на оптоволокні, КАБам, керованим скидам, а також нова лінія РЕБ: трирівнева система.

"Це протидія ворожим системам зв'язку, наведенням та управління, це захисний купол нового покоління, включно з реактивними дронами для протиповітряної оборони, також те, над чим ми активно працюємо.", - пояснив він.

За словами очільника відомства, на кожному етапі Kill Web "народжуються нові проєкти, нові технології, нова зброя і нова логіка сучасної війни, у якій перевага на боці того, хто мислить системно, діє швидко і зберігає стійкість".