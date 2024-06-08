"Епіцентр" до кінця року планує завершити будівництво п'яти ТЦ і логістичного комплексу

Група компаній "Епіцентр", яка продовжує інвестування в розвиток усіх напрямів бізнесу, планує завершити до кінця 2024 року будівництво п'яти торговельних і торговельно-розважальних центрів у різних регіонах України та логістичного комплексу в Хмельницькому.

"На цей рік заплановано роботи зі спорудження п'яти торговельних і торгово-розважальних центрів, а також великого логістичного комплексу в Хмельницькому. Терміни введення в експлуатацію цих об'єктів залежатимуть від цілої низки чинників, але в планах компанії завершити їхню реалізацію до кінця 2024 року", - оприлюднив плани компанії генеральний директор ТОВ “Епіцентр К” Петро Михайлишин в інтерв'ю виданню Property Times.

За його словами, перша черга комплексу в Хмельницькому становитиме 57 тис. кв. м, надалі планується розширення до 80 тис. кв. м.

Як зазначив Михайлишин, поточні проєкти "Епіцентру" у сфері ритейлу передбачають понад 1,5 млн кв. м нових торговельних площ і створення понад 16 тис. робочих місць. У перспективних планах компанії будівництво нових ТРЦ у Львові, Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі та інших містах, а також реформатування застарілих об'єктів мережі.

Крім того, компанія має намір інвестувати і в інші напрямки бізнесу, зокрема, в енергетику. Так, "Епіцентр" має намір закупити газопоршньові електростанції потужністю 1-6 МВт для живлення своїх підприємств, а пізніше і торгових центрів. Як повідомив Михайлишин "Forbes Україна", загальна потужність газогенераторів становитиме близько 100 МВт, а орієнтовна сума інвестицій у проєкт оцінюється в 2,2 млрд грн.

Група компаній «Епіцентр» - це омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі «Епіцентр» і «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об'єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій. Станом на 5 червня роздрібна мережа групи компаній налічує 71 торговий об'єкт під брендами "Епіцентр" і "Нова Лінія".

Незважаючи на суттєві втрати, ритейлер продовжує інвестувати в економіку: у 2022-2023 роках компанія вклала в різні проєкти понад 14,2 млрд грн. Загалом же інвестиційний план групи компаній "Епіцентр" до 2030 року передбачає розвиток проєктів у галузях ритейлу, виробництва, агропромисловості, логістики, e-commerce та енергетики на загальну суму приблизно 100 млрд грн.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).