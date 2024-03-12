Arricano планує відкрити "Сільпо" в торгових комплексах у Запоріжжі та Кривому Розі

Компанія Arricano анонсує оновлення якірного продуктового орендаря, замість гіпермаркетів мережі Auchan Україна в ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг) і ТРК CITY MALL (Запоріжжя) влітку розпочнуть роботу супермаркети "Сільпо", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі девелопера.

"Для нас дуже важливо, щоб досвід гостей наших ТРК був завжди наповнений позитивними емоціями, тому ми постійно працюємо над оновленням задля посилення тенант-міксу торговельного центру. Наразі ми запланували багато змін та укладення договору з лідером ринку в FMCG, якою є мережа супермаркетів "Сільпо". Це тільки перший крок. Ми переконані, що оновлені ТРЦ сподобаються нашим відвідувачам", - зазначила CEO Arricano Анна Чуботіна.

Зазначається, що ТОВ "Аррікано Ріел Естейт" уклало договори оренди з "Сільпо" в обох регіональних проєктах, і вже в першій половині квітня команда мережі "Сільпо" почне активну фазу перевтілення площі продуктового орендаря та реалізацію власних рішень для супермаркетів у Запоріжжі та Кривому Розі.

"У червні плануємо відкрити супермаркети "Сільпо" в ТРК CITY MALL і ТРК "Сонячна Галерея". Наразі працюємо над оновленим стилем наших стандартних магазинів", - зазначили у пресслужбі ритейлера.

В Arricano переконані, що відкриття нового супермаркету, а також організація нових торговельних точок у ТРК завдяки оптимізації площі продуктового ритейлера дасть змогу розширити асортимент торговельної галереї ТРК "Сонячна Галерея" та ТРК CITY MALL, залучивши відомі бренди одягу та електроніки.

"Ми продовжуємо інвестувати в розвиток наших ТРЦ, не чекаючи закінчення війни, адже віримо, що впроваджувані зміни сприяють поліпшенню якості життя містян, які гідні найкращого сервісу та якості товарів. Arricano та "Сільпо" мають схожі принципи та цінності, тож переконані, це буде плідний та результативний тандем для наших компаній", - зазначила Чуботіна.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійнює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як батько Гіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).