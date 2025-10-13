Інтерфакс-Україна
12:12 13.10.2025

"Суперлюди. Світло серед нас": у ТРК "Проспект" відкрилася фотовиставка про силу відновлення військових і цивільних

Фото: https://www.facebook.com/ArricanoGroup

У жовтні в ТРК "Проспект" стартував соціальний проєкт "Світло серед нас: Відновлення. Інтеграція. Життя", покликаний підтримати військових і цивільних, які постраждали внаслідок війни, допомогти їм відновитися, повернутися до звичного життя та віднайти внутрішню рівновагу.

Центральною подією проєкту стало відкриття фотовиставки "Суперлюди. Світло серед нас", створеної у партнерстві з Superhumans Center та фотографкою Юлією Браверман. Героями експозиції стали ветерани й цивільні, які постраждали від війни, але зберегли в собі світло — віру, почуття гумору, креативність і любов до життя.

Юлії вдалося побачити та передати головне — особистість кожного героя, його внутрішній світ і характер. На світлинах — щирі усмішки, сміливі погляди, іскра творчості, оптимізм і синергія, що відкривають глибину людяності й силу духу. Саме ці деталі роблять експозицію не лише художньою, а й глибоко емоційною.

Під час панельної дискусії з представниками Superhumans Center учасники говорили про те, що сьогодні означає справжня культура спілкування та поваги. Супери відверто ділилися власним досвідом — що найбільше тригерить у комунікації, які слова чи реакції можуть неочікувано ранити, навіть якщо сказані з добрими намірами, і чому важливо навчитися пропонувати допомогу делікатно.

Обговорювали також, що допомагає ветеранам і цивільним із травмами відчувати себе “на рівних” у щоденному житті, як суспільству варто змінювати підходи до взаємодії, і які приклади доброї комунікації вже існують.

Ключовим висновком дискусії стало розуміння: кожен може зробити крок до безбар’єрності, починаючи з простих речей — поваги, відкритості, готовності слухати й бачити передусім людину, а не її травму.

"Проєкт “Світло серед нас” — це не лише про фотовиставку, а про реальні історії сили, стійкості й відновлення. Ми розвиваємо ТРК "Проспект" як простір, де суспільство може краще зрозуміти ветеранів, підтримати тих, хто пережив наслідки війни, та надихнутися їхнім прикладом.

Ми закликаємо свідомий бізнес, наших партнерів і колег долучатися до розвитку проєкту та допомагати військовим і цивільним, яким потрібна реабілітація та підтримка. Разом ми можемо зробити більше для тих, хто щодня продовжує боротися — за себе, за життя і за світло в середині кожного з нас", — зазначила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Під час події партнер проєкту "Фокстрот" подарував суперам сертифікати на покупки.

У межах ініціативи Arricano також презентувала посібник "Будьмо відкритими: як спілкуватися та взаємодіяти з людьми з інвалідністю в суспільстві", створений за підтримки Superhumans Center. Його мета — зробити комунікацію комфортнішою для обох сторін та подолати упередження у ставленні до людей з інвалідністю.

Переглянути світлини, які представлені на фотовиставці, можна за посиланням, а також відвідавши ТРК "Проспект" до 3 листопада, експозиція розташована на 1 поверсі (вхід Б).

Партнери: Superhumans Center, "Фокстрот", JYSK.

Стежте за розвитком проєкту у соцмережах ТРК "Проспект": в інстаграмі та фейсбуці.

ТРК "Проспект", м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В

Теги: #проспект #arricano

