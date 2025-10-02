Інтерфакс-Україна
18:51 02.10.2025

ТРК "Проспект" запускає проєкт "Світло серед нас" про силу відновлення військових і цивільних

4 жовтня о 14:00 у ТРК "Проспект" відбудеться старт проєкту "Світло серед нас: Відновлення. Інтеграція. Життя". Його головна місія — допомогти військовим і цивільним, які постраждали внаслідок війни, відновитися, повернутися до щоденного життя та знайти своє місце у суспільстві.

Центральною подією стане відкриття фотовиставки "Суперлюди. Світло серед нас", створеної у партнерстві з всеукраїнським центром воєнної травми Superhumans та фотографкою Юлією Браверман. Героями світлин стали ветерани й ті, хто пережив випробування війною, але зумів зберегти світло всередині й поділитися ним з іншими. В основі кожного кадру Юлії – щирі емоції суперів та розкриття їхньої особистості, що відповідає важливим меседжам проєкту: бути людяним, ставитися до інших із повагою та добротою. Зйомка проходила у двох містах України — Києві та Львові — й об’єднала 28 героїв.

"Ветерани та постраждалі внаслідок воєнних дій люди з видимими чи ні травмами — це наша реальність. За офіційними даними, понад 50 000 людей вже потребують протезування — і це лише частина статистики. У центрі Superhumans надають найбільш повний спектр послуг, не обмежуючись лише протезуванням: тут проводять операції з щелепно-лицьової хірургії, відновлення слуху та психологічної підтримки. Проєкт "Світло серед нас" підсвічує нову реальність, розповідає історії людей їхніми ж словами. Одна з цілей такого проєкту — нормалізація людей із різними видами інвалідності і, таким чином, створення найбільш безпечного і безбарʼєрного простору. Саме тому я одразу погодився стати частиною цього проєкту", — зауважив Денис Бардаченко, випускник Superhumans Center.

У межах відкриття на гостей чекатимуть:

  • Панельна дискусія з представниками Superhumans Center про культуру спілкування та інтеграцію суперів у суспільство.
  • Superhumans Zone — знайомство з сучасними протезами, можливість спробувати ними керувати, дізнатися більше про безбар’єрність і зробити свій внесок, задонативши на реабілітацію військових.
  • Майстерня добра "Браслет для супергероїв" — діти разом із дорослими створюватимуть браслети-обереги з теплими побажаннями для військових.
  • Інтерактивна гра "Міфи та факти про безбар’єрність" із психологинею Мариною Мендалянець, що допоможе зруйнувати стереотипи та відкрити новий погляд на доступність.

"ТРК "Проспект" — це комфортний безбар’єрний простір і важливий ком’юніті-центр Лівобережжя столиці. Ми віримо, що соціальні ініціативи, як-от проєкт "Світло серед нас: Відновлення. Інтеграція. Життя", допомагають не лише розповідати про героїв нашого часу, а й об’єднувати суспільство навколо цінностей підтримки, сили й віри у життя. У світі, де темрява часом здається непереможною, є невидима сила, що об’єднує нас — це світло, яке кожен несе в собі", — зазначила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Крім цього, 4 жовтня ТРК "Проспект" презентує посібник "Будьмо відкритими: як спілкуватися та взаємодіяти з людьми з інвалідністю в суспільстві", створений за підтримки Superhumans Center. Його мета — зробити комунікацію комфортнішою для обох сторін та подолати упередження у ставленні до людей з інвалідністю.

Партнери: Superhumans Center, "Фокстрот", JYSK.

Стежте за розвитком проєкту у соцмережах ТРК "Проспект": в інстаграмі та фейсбуці.

 

 

