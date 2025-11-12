У ТРЦ "РайON" відкрилася "Пузата Хата"

Фото: https://www.facebook.com/ArricanoGroup/

У столичному ТРЦ РайON на Троєщині у середу відкрився ресторан української кухні "Пузата Хата", який став 46-м закладом мережі, повідомила пресслужба Arricano.

"Це відкриття — яскравий приклад того, як ми реагуємо на побажання наших гостей. Саме вони у соцмережевому опитуванні назвали "Пузату Хату" одним із найочікуваніших брендів. Для нас важливо, щоб ТРЦ "РайON" залишався місцем тепла, комфорту та справжньої української гостинності", — зазначила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

Новий оператор зайняв площу понад 785 кв. м на другому поверсі ТРЦ і розрахований на 220 посадкових місць. Очікується, що ресторан забезпечить високий потік відвідувачів і стане одним із ключових орендарів центру.

Як уточнили у Arricano, компанія утримує рівень вакантності у ТРЦ "РайON" на позначці 0%, продовжуючи оновлювати tenant mix і створювати для відвідувачів простір для комфортного відпочинку, шопінгу й гастрономічних відкриттів. Навіть за умов регулярних відключень електроенергії у Києві ТРЦ "РайON" стабільно працює, у разі відсутності міського постачання електроенергії центр переходить на живлення від власного генератора.

Група компаній Arricano в Україні спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України. Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м - "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії ще належать 49,9% у київському ТРЦ Sky Mall і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.