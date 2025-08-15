Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

Компанія Arricano Real Estate Ltd. оптимізує площу супермаркету "Сільпо" в ТРЦ "РайON" (Київ) та готує ряд нових відкриттів, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Arricano працює над вдосконаленням ТРЦ та розширенням пулу орендарів, обираючи бренди, які вигідно урізноманітнять і доповнять його. Раніше ми вже анонсували відкриття ресторану української кухні "Пузата Хата" восени 2025 року, а нещодавно підписали договір про оренду ще з одним fashion-ритейлером на площі понад 1 тис. кв. м", — розповіла директорка департаменту торговельних площ Олена Швець.

У компанії додали, що новий орендар розпочне роботу вже до кінця 2025 року, і вакантність ТРЦ "РайON" збережеться на рівні 0%.

В пресслужбі "Сільпо" повідомили, що під час оптимізації супермаркет працюватиме без змін: щоденно з 7:00 до 23:00. Оновлення пройде за концептом "суперграфіка" (стиль, який активно використовувався при оформленні першого мікрорайону Троєщини, де розташований ТРЦ "РайON").

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів і є одним із провідних девелоперів на ринку нерухомості України. Через свої дочірні українські компанії володіє та управляє чотирма ТЦ загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії ще належать 49,9% у київському ТРЦ Sky Mall і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, що перебувають на стадії проектування. Компанія також веде будівництво київського ТРК Lukianivka.