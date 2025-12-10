"Сільпо" і "Ранок" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань

Мережа "Сільпо" разом із видавництвом "Ранок" в межах проєкту "Книжковий русайклінг" видали книгу за рахунок зібраних на переробку російськомовних видань.

"Книжковий русайклінг" – все. Разом ми зібрали тонни російськомовних книжок і спільно з видавництвом "Ранок" перетворили їх на український роман - пригодницьке фентезі від Наталії Шостак", - йдеться в повідомленні "Сільпо" в мережі Instagram.

Зазначається, що видана книга "Таємниця картини" - це історія дівчинки, яка випадково переноситься у ХІХ століття, де знаходить друзів, досліджує життя того часу, занурюється у фольклор та зустрічає Тараса Шевченка.

"Дякуємо всім, хто долучився: приносив книжки, розповідав про нас у соцмережах, запрошував друзів і допомагав збирати необхідні тонни толстоєвських. Завдяки вам української культури стає більше, а російських сторінок — менше", - додали в мережі.

В межах проєкту "Книжковий русайклінг" мережа "Сільпо" з 13 серпня до 1 грудня збирало російськомовні книжки, аби переробити їх на новий папір і надрукувати на ньому українську художню книжку.

"Ця кампанія — шанс на друге життя для російськомовних книжок, що припадають пилом. Ми віримо, що в новій формі вони знайдуть місце на полицях українців та стануть частиною нової української літератури", - зазначали в мережі.