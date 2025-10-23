У паспортах старого зразка більше не використовуватиметься російська мова

Верховна Рада внесла зміни до зразків паспорта громадянина України, скасувавши використання російської мови.

Відповідну постанову №13369 ухвалено голосами 265 народних депутатів на пленарному засіданні у четвер, 23 жовтня.

Тепер з паспортів старого зразка (у вигляді книжечки) зникне дублювання інформації російською мовою.

З 2016 року біометричний паспорт громадянина України видається у вигляді id-картки. Паспорт зразка 1994 року особа може отримати лише у випадку відповідного рішення суду.

Окрім того, постанова скасовує положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, яке втратило актуальність.