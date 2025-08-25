Інтерфакс-Україна
11:54 25.08.2025

Мовний омбудсмен про російськомовні книги: Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського

Фото: https://mova-ombudsman.gov.ua/

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни є викликом культурній безпеці, але заборона розповсюдження буде порушувати Конституцію України.

"Я повністю розумію емоції людей, які підтримують цю петицію. Поширення російськомовної книжкової продукції в умовах війни – це виклик нашій культурній безпеці. Але ми не можемо порушувати Конституцію України, яка гарантує право на вільне використання мов нацменшин. А під час воєнного стану зміни до Конституції взагалі заборонені", - сказала Івановська в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи петицію про обмеження друку і розповсюдження російськомовної друкованої продукції, яка пропонує заборонити розповсюдження продукції російською мовою на території України у будь-який спосіб. 

В той же час, вона зазначила, що це не означає, що про цю тему потрібно мовчати.

"Держава вже обмежує імпорт книжок з Росії та Білорусі, діють квоти на українську книгу, і цей курс має бути посилений. Наш шлях – не через заборону, а через утвердження українського: підтримка авторів, перекладів, видавців, просування української книги на кожному рівні", - додала уповноважена.

Коментуючи іншу пропозицію петиції щодо обмеження ввезення на територію України продукції російською мовою - не більше однієї одиниці на особу, Івановська заявила, що не вважає, що держава має заходити настільки глибоко в особистий простір людини.

"Україна – демократична держава. І всі наші революції, і ця жорстока війна – саме за те, щоб людина почувалася вільною, щоб у своєму приватному житті вона могла залишатися собою. Повага до гідності – це основа нашої державності. Є принципове розмежування: публічна сфера – так, вона має бути україномовною, захищеною і стійкою до російського культурного впливу. Але приватне життя людини – це табу для державного втручання. Контроль за тим, скільки книжок якою мовою привозить людина у валізі – це вже не про мову, це про свободу, яку ми з вами щодня виборюємо", - додала вона.

Мовна омбудсменка наголосила, що вона за сильну мовну політику, але в межах Конституції, мовного законодавства, здорового глузду і з повагою до людської гідності.

Станом на 25 серпня петиція "Про обмеження друку, розповсюдження та просування російськомовної друкованої та електронної книжкової продукції в Україні" на сайті Кабінету міністрів набрала більше 16,6 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Збір підписів триває.

Теги: #російська_мова #книги #івановська

