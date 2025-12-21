Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатова проведуть сьогодні зустріч з американською стороною.

"Третій день роботи у Сполучених Штатах. Сьогодні разом із генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим матимемо ще одну зустріч з американською стороною", - написав Умєров у телеграм у неділю.

"Працюємо конструктивно та предметно. Розраховуємо на подальший прогрес і практичний результат", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялось, 20 грудня Умєров повідомив про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США. "Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами", - написав він у телеграмі.

Як пишуть росЗМІ, спеціальний представник Володимира Путіна, глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієву неділю прибув на майданчик для переговорів щодо України в Маямі.

З американської сторони у зустрічі візьмуть участь спецпредставник президента США Стівен Віткофф і зять американського лідера, підприємець Джаред Кушнер.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив в інтерв'ю російському телеканалу, що Дмітрієв поїхав до США, щоб дізнатися про напрацювання щодо мирного плану по Україні і донести цю інформацію до Кремля. "Дмитрієв повинен спрацювати на прийом. Він повинен отримати інформацію про те, що напрацьовано американцями та європейцями. Потім він це доповість главі держави", - сказав Пєсков.

У нього уточнили, чи передавав щось президент РФ через Дмитрієва американським колегам. "Ні. Головне - отримати всю інформацію", - відповів Пєсков.