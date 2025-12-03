Інтерфакс-Україна
Події
16:26 03.12.2025

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Положення Хартії регіональних або міноритарних мов в Україні не розповсюджуватиметься на російську мову, вирішила Верховні Рада.

За відповідний закон (№14120) про внесення змін до деяких законів у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов проголосували у цілому 264 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

З переліку мов, до яких Україна зобов’язується застосовувати положення Хартії, також вилучено молдавську мову у зв’язку з визнанням румунської мови державною мовою Республіки Молдова.

Згідно з оновленими даними, у запропонованій редакції статті 2 закону "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних або міноритарних мов", Україна планує запровадження механізмів захисту для таких мов: білоруської, болгарської, гагаузької, івриту, ідишу, караїмської, кримськотатарської, кримчацької, німецької, новогрецької, польської, ромської, румейської, румунської, словацької, угорської, урумської та чеської.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, виключення російської мови не порушує зобов’язань України за Хартією і відповідає положенням Преамбули Хартії, згідно з якими охорона і розвиток регіональних або міноритарних мов не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності їх вивчення. У документі підкреслюється, що російська мова на сьогодні в Україні внаслідок свого панування упродовж кількох століть залишається найуживанішою мовою національних меншин і немає підстав вважати її загроженою.

Теги: #закон #рада #російська_мова

