Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" (КСД) вирішило знищити наклад в 30 тис. екземплярів книги Софі Ларк та розторгнути договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ.

"Шановні читачі! Ми хочемо повідомити, що книга Софі Ларк не вийде у продаж ("Брутальний принц"). Після уважного вивчення ситуації та відсутності відповіді авторки — ми прийняли рішення про знищення накладу в 30 000 екземплярів та розторгнення договору на всі 6 книг серії. Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей", - йдеться у повідомленні видавництва в мережі Facebook.

У КСД підкреслили, що для них важливо залишатися відповідальними не лише у видавничих рішеннях, а й у моральних принципах.

"Ми також розпочали процес змін у роботі з підбором проєктів до видання, щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Раніше українські читачі почали критикувати авторку за те, що в її попередніх книжках романтизується російська мафія, згадується Крим як частина Росії, а Україна зображується як країна, з якої люди прагнуть втекти.