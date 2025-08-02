Інтерфакс-Україна
Події
21:20 02.08.2025

Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА — Свириденко

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Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА — Свириденко

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення направити президенту проєкт розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації, заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Уряд вирішив направити Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая", — зазначила прем’єр-міністр.

 

Теги: #кабмін #розпорядження #скандал

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