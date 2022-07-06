У Києві презентували книжку "Поезія без укриття" з віршами, написаними в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ

Київ. 6 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У Києві презентували книжку "Поезія без укриття" з віршами, написаними їхніми авторами протягом першого місяця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

"Ця книжка є особливою з кількох причин. Це хроніка нашого протистояння, нашої непохитності. Це видання побачило світ на початку червня у видавництві Disсursus. У цій книжці – поетична фіксація першого місяця повномасштабної війни: це понад 200 фіксацій від сучасних українських авторів. Серед них – дуже різні поети: різні за віком (наприклад, наймолодшому – трохи за 20, а найстаршій – за 80), це вірші і цивільних, і військових, тих, хто вимушено залишив свою домівку, і тих, хто зробив її прихистком для інших, це вірші тих, чиї міста були окуповані, і тих, хто з першого дня війни став волонтером, добровольцем, вступив до Територіальної оборони або до ЗСУ", – розповіла авторка ідеї книжки, її укладачка, одна з авторів, голова Кіровоградської обласної організації Нацспілки письменників України Надія Гармазій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Вона зауважила, що задум створити цю антологію невипадково виник саме в центрі України – в місті Кропивницькому, бо під час повномасштабного вторгнення військ Росії він став для багатьох українців притулком між сходом і заходом. Водночас, за словами Гармазій, у книжці представлено вірші поетів із різних міст, зокрема з Бучі, Ірпеня, Києва, Чернігова, Сум, Харкова, Львова, Миколаєва та Херсона. Водночас вона уточнила, що до збірки увійшли тексти тих, "кого поетом зробила повномасштабна війна", і люди публікували їх на сторінках у соцмережах.

Упорядниця також наголосила, що "Поезія без укриття" є, можливо, одним із небагатьох книжкових проєктів із важливою соціокультурною метою: 25% від продажу кожного примірника автори та видавці передадуть на допомогу Збройним силам України. При цьому вона поінформувала, що сьогодні вже реалізовано близько 200 книжок.

На обкладинці зображено ракети, які намагаються знищити її назву. Як пояснила її дизайнерка і одна з авторів Ірена Яницька, це зображення має показати, що, незважаючи на снаряди, які падають на українські міста, біль і руйнування, яких "завдає ця російська погань", ми все одно зможемо вистояти.

"Крім того, в цій книжці міститься колаж, зібраний із газет, які були надруковані в березні, в перші ці тижні. Не кожен має можливість ці газети читати, але ці уривки фраз, ці миті я хотіла зберегти, щоб люди могли їх відчути та пам'ятати", – уточнила Яницька.

Упорядник "Поезії без укриття" Надія Гармазій звернула увагу на те, що вірші, які ввійшли до книжки, – живі. Так, один із авторів антології Ярослав Карпець присвятив свій вірш загиблому другові Олексію Антонову, разом з яким займався волонтерською діяльністю. В березні Антонов з іще кількома волонтерами та бійцями Тероборони намагалися евакуювати людей, але ворожа ракета розбила їхню колону.

"Ми разом з Олексієм розвозили продукти на пости Територіальної оборони, також медикаменти для хворих і поранених у військові госпіталі... Моя місія в цьому проєкті - розповісти про цю одну особу на тлі цієї війни, тобто це як певний епізод. І для мене ця війна якимось чином кондиціонується в цій одній людині. Перед своєю загибеллю Олексій евакуював 50 людей", – сказав Карпець.

На його думку, українцям варто замислитися і над меморіалізацією волонтерів, оскільки чимало з них гинуть і в тилу, і на фронті.

Крім того, він повідомив, що у столиці антологію буде презентовано також у просвітницькому музеї "Мамаєва слобода" (6 липня) та в українському просторі "Інтелігенція" (7 липня). При цьому в четвер презентація відбудеться в театралізованому форматі: вірші зі збірки читатимуть актори.