Українці вважають цифровізацію головним успіхом 2025 року, а боротьбу з корупцією - провалом - опитування Active Group

Українці серед напрямків державної політики в 2025 році найбільш високо оцінили цифровізацію державних послуг, а найбільш низько - боротьбу з корупцією у владі, свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження компанії Active Group, представлені на прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» у вівторок.

«Єдиний блок, який громадяни сприймають як безумовний успіх із зрозумілим прикладним ефектом у повсякденному житті, - це цифровізація держпослуг. Середня оцінка - 2,92», - сказав співзасновник Active Group Олександр Позній.

Згідно з даними дослідження, до відносно успішних напрямків українці також віднесли просування інтересів України на міжнародній арені (2,57) і відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів (2,41). Оцінки вище середнього отримали також залучення іноземних інвестицій (2,38) і розвиток оборонно-промислового комплексу (2,23).

У середині шкали опинилися поліпшення системи освіти (2,18), наближення вигідного для України завершення війни (2,16) і робота системи охорони здоров'я (2,15). Розвиток сил оборони та проведення якісної мобілізації респонденти оцінили в 2,08 бала, соціальний захист ветеранів - в 2,02, підтримку соціально незахищених верств населення - в 1,92.

Економічний блок отримав нижчі оцінки: розвиток економіки в цілому - 1,87, поліпшення роботи правоохоронних органів - 1,80, підтримка малого та середнього бізнесу - 1,67. Повернення людей з-за кордону респонденти оцінили в 1,65, поліпшення демографічної ситуації - в 1,61.

Найбільш проблемними напрямками, за даними опитування, залишаються поліпшення судової системи (1,55) і реформування системи влади (1,51). Найнижчу оцінку серед усіх сфер отримала боротьба з корупцією у владі - 1,36.

«Показник 1,36 по боротьбі з корупцією - це маркер головного суспільного розчарування і того, де люди не бачать системних змін», - заявив Позній.

Окремий блок дослідження стосувався поінформованості та довіри до силових і антикорупційних інститутів. Найбільш відомими залишаються Збройні сили України - про них чули 89,6% респондентів, СБУ (76,8%) і ГУР (74,3%). З антикорупційних органів високий рівень впізнаваності мають НАБУ (71,6%) і МВС (65,1%), тоді як про САП чули 37,4%, про ВАКС - 36,7%, про НАЗК - 34,6%, про БЕБ - 33,6%, про Офіс генпрокурора - 31,5%.

За словами співзасновника Active Group Андрія Єременка, динаміка довіри в грудні 2025 року показала зростання насамперед до інститутів Сил оборони. «ЗСУ залишаються безумовним лідером довіри: 65,5% довіряють у грудні, і це плюс 13,2 процентного пункту до вересня - найбільше збільшення серед усіх структур», - сказав він.

За даними опитування, довіра до СБУ становить 38,5% (+2,0 п.п.), до ГУР - 36,1% (+1,9 п.п.). Серед антикорупційних структур зросла частка тих, хто довіряє НАБУ - до 23,6% (+3,2 п.п.), а БЕБ - до 7,8% (+3,2 п.п.).

Водночас зафіксовано зниження довіри до низки інститутів: до САП - до 7,3% (-5,7 п.п.), до НАЗК - до 3,5% (-5,8 п.п.), до ВАКС - до 4,1% (-2,4 п.п.), до ДБР - до 9,7% (-2,4 п.п.). Довіра до Офісу генпрокурора склала 2,1%, при цьому установа вимірювалася вперше. Частка респондентів, які заявили, що не довіряють жодній з перерахованих структур, склала 20,8% (-3,3 п.п. до вересня).

Дослідження проведено Active Group 21-23 грудня 2025 року з використанням онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком 18 років і старше. Обсяг вибірки - 2000 анкет, теоретична похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,2%.