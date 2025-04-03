Інтерфакс-Україна

Green Deal

10:23 03.04.2025

Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

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Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

Анонсований раніше проєкт з будівництва 1,5 ГВт ВЕС у Закарпатській області можна реалізувати не менше, ніж за 4,5-5 роки, повідомив генеральний директор ТОВ "Френдлі Вінд Технолоджі" та ТОВ "УК "Вітряні парки України" Владислав Єременко.

"Менше ніж за 4,5-5 років ми це не побудуємо. Це пов'язане з декількома чинниками. Перший – це інфраструктура, яку треба спроєктувати і збудувати. Другий – виготовлення самого обладнання. І третій важливий чинник – це клімат. Якщо на інших територіях нашої держави можна будувати протягом всього року, то через особливості клімату час будівництва у горах обмежений. Це весна-літо, трохи осені. Взимку будувати майже неможливо", – сказав Єременко в інтерв’ю "Енергореформі".

Він також зазначив, що заводу з виробництва вітротурбін довелося модернізувати обладнання саме у частині додаткового обігріву, тому що у кліматичних умовах Закарпаття більша кількість опадів поєднується з вітром, тому на лопатях з'являється обледеніння, і необхідно протистояти цьому чисто природному фактору.

"Плюс для різних майданчиків буде різна висота. Якщо у Нижніх Воротах ми використовуємо турбіни висотою 140 метрів, тобто ми їх збільшили на 20 метрів, то на інших сайтах навпаки потрібні турбіни висотою 100 метрів", – пояснив Єременко.

За його словами, будівництво у горах – це більші ландшафтні складнощі, тому що треба враховувати велику кількість перепадів висот, а підбір самого майданчика і точки будівництва вітротурбіни дуже важливий. Крім того, треба враховувати розміщення елементів передачі е/е, тобто підстанцій, повітряних чи кабельних ліній.

"Все це дуже непросто. І це виходить більш дороговартісно, ніж на рівнині", – зазначив СЕО.

Як повідомляв Єременко у цьому ж інтерв’ю, єдиний в Україні виробник вітроенергетичного обладнання мегаватного класу завод "Френдлі Вінд Технолоджі", релокований після початку повномасшабної війни з м.Краматорськ у м.Перечин Закарпатської області, планує протягом 2025 року збільшити потужність утричі і вийти на виробництво 100 вітротурбін на рік.

Він також повідомив, що станом на зараз в роботі вже вісім із 16 вітротурбін "першої ВЕС на Закарпатті" 80 МВт в Нижньоворітській громаді. Повністю запустити ВЕС планується протягом першого півріччя цього року. За його словами, кожна вкладена в вітроенергетичну станцію гривня дає мультипликаційний ефект під сто гривень.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" наприкінці 2024 року Єременко зазначив, що у планах "Френдлі Вінд Технолоджі" та УК "Вітряні парки України" – будівництво 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті.

Теги: #єременко #закарпаття #вес

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