Green Deal
11:17 10.10.2025

Vitagro Energy залучить 16 млн грн від Фонду декарбонізації України для встановлення когенераційного модуля

Біометановий завод Vitagro Energy групи компаній Vitagro уклав угоду з АТ "Фонд декарбонізації України" на пільгове кредитування в розмірі 16 млн грн терміном на 5 років для встановлення когенераційного модуля (CHP) на підприємстві, повідомила пресслужба підприємства.

"Сьогодні Фонд декарбонізації — це ефективний інструмент скорочення CO₂ та масштабування енергоефективних проектів в Україні, який дуже вчасно запустило Державне агентство України із енергоефективності", — підкреслив директор з розвитку та інвестицій групи компаній Vitagro Сергій Савчук, слова якого наведено в повідомленні.

На заводі пояснили, що когенерація дозволяє одночасно виробляти електричну та теплову енергію з біогазу для власних потреб підприємства, підвищує енергонезалежність і ефективність виробництва. Очікується, що власна генерація зменшить споживання електрики з мережі та витрати підприємства на енергоресурси, дозволить щорічно скорочувати викиди на ≈974 т CO₂. На заводі підрахували, що завдяки когенераційному модулю зможуть замістити ≈2 300 МВт·год/рік електроенергії з мережі.

Крім того, теплова енергія від когенерації буде використана для підтримання температури 38–42 °C у ферментаторах — це критично для стабільного процесу та вищої якості біометану для клієнтів у ЄС.

Група компаній Vitagro займається виробництвом і переробкою сільгоспкультур, зокрема фруктів і овочів, молочним тваринництвом, свинарством. Група обробляє близько 85 тис. га землі в Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях. У 2022 році придбала в "Укрспирту" Марилівський спиртзавод (с.Нагірнянка Тернопільської обл.).

Агрохолдинг Vitagro  6 лютого 2025 року експортував першу партію біометану в 67 тис. куб. м (країна поставки – Німеччина).

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром інвестиційної компанії "Вітагро" є народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє").

Теги: #vitagro #енергетика

