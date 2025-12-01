Лабораторія з питань енергетики та клімату від HZB та НаУКМА розпочала роботу в Києві

Науковий центр "Київська лабораторія з питань енергетики та клімату" (KECLab), заснований Берлінським центром матеріалів та енергії ім. Гельмгольца (HZB) та Національним університетом "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), розпочав свою роботу в Києві.

Як зазначається в релізі проєкту HZB Green Deal Ukraїna, вчена рада НаУКМА затвердила створення KECLab 27 листопада.

"KECLab сприятиме розвитку досліджень та освіти, спираючись на об’єднаний науковий досвід та академічну майстерність НаУКМА та HZB. Лабораторія покликана стати сучасним центром досліджень та освіти в галузі енергетики та клімату з сильними міжнародними звʼязками – стратегічною інвестицією в європейську інтеграцію та довгострокове відновлення України", – йдеться в релізі, переданому інтернет-порталу "Енергореформа".

Зазначається, що Green Deal Ukraїna готував ґрунт для створення KECLab упродовж останніх трьох років, а лабораторія не тільки інституціоналізує співпрацю HZB та НаУКМА, а й буде відкрита для інших міжнародних партнерів.

У дослідницькому напрямі KECLab зосередиться на аналізі енергетики та клімату на основі даних, моделюванні, проєктуванні ринків, питаннях енергобезпеки, процесах євроінтеграції, розвитку відновлюваної енергетики, кліматичній політиці та інструментах декарбонізації.

У сфері освіти KECLab розвиватиме комплексну академічну програму, що включатиме магістерську програму з енергетики та клімату, майбутню докторську програму, професійні навчальні формати та програми підвищення кваліфікації для представників державного сектору та громадянського суспільства на національному та місцевому рівнях. Лабораторія також реалізовуватиме практичний компонент з енергоефективності для університетських будівель.

Як прокоментував президент НаУКМА Сергій Квіт, співпраця академії та HZB передбачає, зокрема, створення спільного науково-освітнього центру, а також запуск відповідних магістерських та докторських програм.

"Ми плануємо тісно співпрацювати з провідними українськими аналітичними центрами та іншими ключовими зацікавленими сторонами. Наша мета – сприяти створенню сильної професійної експертної спільноти в Україні та розробці високоякісної енергетичної та кліматичної політики для уряду України", – зазначив Квіт.

За словами директора KECLab Владислава Міхнича, у час, коли енергосистема України перебуває під безпрецедентним тиском, незалежні та засновані на фактах дослідження є фундаментальною необхідністю. Крім того, на його думку, потрібний надійний міст між освітою, дослідженнями та прийняттям рішень, і KECLab має на меті забезпечити таку основу.

"Разом з НаУКМА ми будуємо довгострокову платформу, яка зміцнить науковий потенціал Європи та сприятиме сталому, кліматично стійкому розвитку, одночасно поглиблюючи наукову співпрацю Німеччини з Україною", – зазначив науковий директор HZB Бернд Рех.

За словами керівниці проєкту Green Deal Ukraїna Сюзанне Ніс, KECLab втілює в життя мету проєкту Green Deal Ukraїna і об’єднує напрацювання двох років інтенсивної аналітичної роботи, проведеної за підтримки Федерального міністерства досліджень, технологій і космосу Німеччини.

"Робота лабораторії матиме сильний міжнародний вимір, залучивши провідні дослідницькі організації та експертів з Німеччини, України, Польщі та інших країн Європи. Ця співпраця підвищить якість та незалежність аналізу енергетики та клімату в Україні, сприяючи розробці політик на основі фактичних даних та майбутньому членству України в ЄС", – наголосила Ніс.