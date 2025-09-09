Інтерфакс-Україна
Green Deal
15:06 09.09.2025

Vestas встановив в Україні вітротурбін на 880 МВт потужності ВЕС й продовжує працювати - регіональний директор

Фото: https://renewables.dtek.com/

Данський виробник вітротурбін Vestas встановив в Україні вітрообладнання на 880 МВт і продовжує працювати, розпочавши реалізацію другої черги Тилігульської ВЕС ДТЕК, що дає позитивний сигнал всьому світові, повідомив регіональний директор компанії Хосе Луїс Хімено.

"Ми встановили в Україні 880 МВт потужності вітротурбін. Майже половину від всієї вітроенергетики. Тепер почали другу чергу Тилігульської ВЕС. І це показує, що можна працювати в Україні. Ми показуємо це світові", - сказав Хімено під час Українського вітроенергетичного форуму-2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який проходить у Львові.

За його словами, Україна має великий ринок для ВЕС і може дати можливість розвивати проєкти іноземному бізнесу.

Він додав, що Vestas працює в 88 країнах світу, і може допомогти Україні провести не тільки технічну, а й політичну трансформацію умов розвитку ВДЕ та законодавств, аби сприяти більшому залученню інвесторів.

Хімено також зазначив, що 70% обладнання компанїї наразі залишилося на тимчасово окупованій території.

Як повідомлялося, на цьому форумі заступник керівника головного управління директорату з питань соціально- економічної політики Офісу президента Юрій Шафаренко зазначив, що всього в Україні встановлено 1947 МВт ВЕС, 1300 МВт з яких на ТОТ, ще 40 МВт знищено або пошкоджено РФ.

ДТЕК побудував першу чергу Тилігульської ВЕС 114 МВт у Миколаївській області у 2023 році на турбінах Vestas, компанї почали другу чергу ВЕС 386 МВт.

Теги: #дтек #вітроенергетика #vestas

