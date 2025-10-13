"Кернел" планує побудувати найбільшу СЕС на заході України потужністю 250 МВт

Фото: https://zaxid.net

ТОВ "Чернівці солар", яке входить в групу компаній "Кернел", планує побудувати найбільшу сонячну електростанцію (СЕС) в західному регіоні України заявленою потужністю 250 МВт на території м. Кіцмань у Чернівецькій області, повідомило видання "Молодий Буковинець" з посиланням на в. о. міського голови Кіцмані Івана Семенюка у понеділок.

"Це один із найбільших стратегічних напрямів і проєктів у громаді за весь час існування (...) Наразі провели усі етапи підготовки – від земельних питань до погоджень з інвесторами", – зазначив Семенюк.

СЕС буде розташовуватися на території площею 212 га, перші роботи стартуватимуть навесні 2026 року.

"На першому етапі будівництва СЕС надходження до бюджету громади будуть складати 8,6 млн грн на рік. Далі сума зросте до 12 млн на рік. Договір оренди укладено на 25 років. Загалом обсяг залучення інвестицій становитиме 5 млрд грн", – повідомив в. о. голови.

За його словами, наразі підприємство-інвестор завершує етап проєктування СЕС і навесні 2026 року проводитиме монтажні роботи для впровадження першої черги.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" за 9 місяців 2025ФР збільшив чистий прибуток на 7% – до $218 млн, його виручка у це період зросла на 19% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA збільшився на 4% – до $398 млн.