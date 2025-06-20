Інтерфакс-Україна
Події
16:50 20.06.2025

На Київщині 10 шкіл долучилися до проєкту "100 сонячних шкіл"

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На Київщині 10 шкіл долучилися до проєкту "100 сонячних шкіл"

В Київській області десять шкіл долучилися до Всеукраїнського проєкту "100 сонячних шкіл" із забезпечення сонячними панелями закладів освіти, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник у п'ятницю.

"Разом із заступником керівника Офісу президента Віктором Микитою відвідали Ліцей №1 Гостомельської селищної ради, який є учасником Всеукраїнського проєкту "100 сонячних шкіл". На Київщині до проєкту долучилися 10 шкіл і вже 7 з них оснащені сонячними панелями, як джерелом додаткового незалежного енергоживлення", - написав він у Телеграмі.

За його словами, наразі ліцей практично енергонезалежний, та у випадку відключення світла заклад може функціонувати до 5 годин, забезпечуючи освітлення, роботу комп’ютерів, смарт-дошок та інтернету.

Калашник зазначив, що загалом у Київській області 37 закладів освіти вже забезпечено сонячними панелями.

"Усі вони встановлені за підтримки міжнародних громадських організацій, донорів, благодійних фондів та місцевих бюджетів. Середня потужність сонячних панелей становить від 10 кВт до 51,3 кВт. У планах на 2025 рік додатково облаштувати ще 33 заклади освіти сонячними панелями та відповідним обладнанням до них. Орієнтовна економія по закладах становитиме від 20 до 80% вартості на електроенергію", - акцентував очільник КОВА.

Теги: #сонячні_панелі #київська_область #школи

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