Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячену темі енергетичної безпеки, за підсумками якої уряду доручили розробити умови, що спрощують для населення встановлення сонячних панелей і акумуляторів.

"Провів Ставку, присвячену єдиній темі – енергетичній безпеці. Заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра енергетики Германа Галущенка, голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова та командувача Повітряних сил Миколи Олещука", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей і акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - зазначив президент.

Крім цього, він очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави. Зеленський наголосив, що енергоощадними технологіями мають бути обладнані всі громадські й адміністративні будівлі.

"Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, в кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив президент.

Він додав, що Україна активно готується до наступного опалювального сезону. "Відновлюємо те, що можна відновити, будуємо комплексний захист з інженерних споруд, систем РЕБ та ППО. Працюємо з партнерами над додатковими системами Patriot. Робимо все, щоб російські спроби шантажувати теплом та світлом провалилися", - підсумував глава держави.

Як уточнюється на сайті президента України, Кабінет Міністрів за рішенням Ставки має невідкладно затвердити державну програму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячну генерацію та установки збереження енергії за рахунок податкових та митних пільг на ввезення в Україну обладнання.

Уряд також має затвердити плани завершення будівництва захисту об’єктів інфраструктури паливно-енергетичного комплексу та підготовки до опалювального сезону; прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні на 2024-2025 рр.

Повідомляється також, що протягом місяця має бути затверджена стратегія розвитку розподіленої генерації та національний план дій із розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року, а також плани їх реалізації.

Також мають бути ухвалені рішення про обов'язкове встановлення сонячної генерації та пристроїв зберігання енергії в усіх громадських і адміністративних будівлях, зокрема в медичних та освітніх закладах. Обласні державні адміністрації та КМДА протягом місяця мають затвердити відповідні регіональні програми.

Також ідеться про встановлення смартлічильників, забезпечення обʼєктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей. Необхідно забезпечити встановлення максимально можливої кількості нових генерувальних потужностей, зокрема газопоршневих, газотурбінних, а також когенераційних установок.

Генеральний штаб Збройних Сил України має вжити заходів щодо посилення протиповітряного прикриття об’єктів енергетичної інфраструктури, на яких можуть відбуватися ремонтні та відновлювальні роботи.