20:13 26.11.2025

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яка була присвячена протиповітряній обороні, фінансування перехоплювачів і обсягам виробництва.

"Наше українське виробництво – це гарантія захисту, українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, також на Ставці було розглянуто ППО малого та середнього радіуса дії.

"Це те, що потрібно і для фронту, і для захисту об’єктів енергетики. Оновили потреби, і по цьому будемо збільшувати виробництво", - повідомив він.

 

Теги: #ставка #ппо #президент

