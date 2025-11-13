Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 листопада, проведе засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке буде присвячене захисту Запоріжжя, повідомив він за результатами робочої поїздки у Запорізьку область.

"Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок – важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях", - сказав Зеленський у зверненні у четвер.

Окрім того, він повідомив, що обговорив із головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим ситуацію в місті, області, підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз.

"І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - зауважив президент.