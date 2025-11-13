Інтерфакс-Україна
Події
16:34 13.11.2025

Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя

1 хв читати
Зеленський у п'ятницю проведе Ставку, присвячену захисту Запоріжжя
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 14 листопада, проведе засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке буде присвячене захисту Запоріжжя, повідомив він за результатами робочої поїздки у Запорізьку область.

"Дуже детально ми обговорили сьогодні з командирами, що саме потрібно, щоб зміцнити наші позиції, як дати більше сил на цей напрямок – важливий напрямок. Я вдячний за повну інформацію щодо тих складнощів, які є саме тут, у Запорізькій області, і особливо в районах Гуляйполя, також напрямок Кам’янського. Завтра я проведу Ставку щодо саме цього регіону, і саме по захисту Запоріжжя та по всіх піднятих питаннях", - сказав Зеленський у зверненні у четвер.

Окрім того, він повідомив, що обговорив із головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим ситуацію в місті, області, підтримку, яка потрібна Запоріжжю зараз.

"І захист від ударів, передусім захист в області від російських штурмів. Уже я визначив завдання військовим, і дамо більше ресурсів на цей напрямок", - зауважив президент.

Теги: #ставка #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:18 12.11.2025
У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

У районі Рівнопілля українські підрозділи перемістились на більш вигідні рубежі - Сили оборони півдня

07:45 12.11.2025
Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, є постраждалий

13:44 11.11.2025
Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

07:32 09.11.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

07:25 07.11.2025
Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом 17 населених пунктів Запорізької області

20:31 06.11.2025
Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

14:29 06.11.2025
Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

Ворог окупував Павлівку в Запорізькій області - DeepState

18:00 05.11.2025
Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

Ворог вдарив по рятувальниках ДСНС у Краматорську та Приморську Запорізької області, 4 людей поранено - Клименко

07:31 05.11.2025
Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

08:32 04.11.2025
Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

ОСТАННЄ

Мешканка Костянтинівки 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі

Законопроєкт про адаптацію військових до цивільного життя готується в Раді – нардеп Тарасенко

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі, містян просять зачинити вікна

Саакашвілі звернувся до Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених

Міністри економіки ЄС обговорили варіанти фінпідтримки України на 2026-2027рр, запропоновані Єврокомісією. Більшість – за "репараційну позику"

У Білій Церкві збудують квартал для переселенців із Маріуполя, архітектурний концепт проєкту представлено на виставці ReBuild Ukraine

Кабмін виділить 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Окупанти вдарили дроном по промзоні в Сумах, йде ліквідація пожежі

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Сирський розповів начальнику Генштабу Франції, де тривають найзапекліші бої, обговорив питання підготовки пілотів Mirage

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА