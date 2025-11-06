Інтерфакс-Україна
Події
20:31 06.11.2025

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Готується засідання Ставки Верховного головнокомандувача за підсумками робочої поїздки у Донецьку та Дніпропетровську області, зокрема, буде збільшення фінансування корпусів ЗСУ, які знаходяться у найбільш гарячих боях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

"Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях", - додав він.

За словами президента, Кабінет міністрів повинен збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти.

"Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів", - зауважив президент.

 

