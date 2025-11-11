Зеленський анонсував на п'ятницю спеціальну Ставку щодо прифронтових міст

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 листопада, проведе Ставку Верховного головнокомандувача щодо прифронтових міст.

"У п'ятницю я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст, і сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, фінансування додаткове", - сказав Зеленський у зверненні у вівторок.

За словами президента, максимум у середу ці рішення має бути ухвалено урядом на рівні відповідних міністрів.

"Обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини. Це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб", - зазначив він.