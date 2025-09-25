Інтерфакс-Україна
Green Deal
13:23 25.09.2025

Виробник обігрівачів вінницький завод "Маяк" встановив власну СЕС потужністю 236 кВт

Виробник обігрівачів вінницький завод "Маяк" встановив власну СЕС потужністю 236 кВт
Великий український виробник обігрівальних приладів і устаткування для систем опалення (ТМ "Термія") АТ "Вінницький завод "Маяк" встановило власну сонячну електростанцію (СЕС), повідомив заступник голови Вінницької міськради Андрій Очеретний.

"Запуск СЕС відбувся 19 вересня 2025 року. Встановлено 384 сонячні панелі. Пікова потужність — 236,16 кВт", - написав він у Facebook у четвер.

Як уточнив депутат міськради Вячеслав Терліковський, підприємство скористалося програмою Вінницької міськради з компенсації витрат на обладнання з відновлюваних джерел енергії.

За його словами, монтаж СЕС виконало ТОВ "Промавтоматика Вінниця", яка здійснюватиме його подальше обслуговування.

Завод "Маяк" під ТМ "Термія" випускає, зокрема, повітряно-опалювальні агрегати (теплові гармати, тепловентилятори, теплові завіси), електроконвектори, електрокотли, радіатори опалення.

За даними річного звіту компанії на її сайті, 2024 року її консолідований чистий прибуток скоротився у 2,4 раза порівняно з 2023 роком – до 7,6 млн грн, а чистий дохід - на 10%, до 251,6 млн грн.

Очеретний також повідомив, що заявку на отримання компенсації від Вінницької міськради за придбане обладнання для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел подало ПП "Конекс", яке спеціалізується на торгівлі фармацевтичними товарами.

"ПП "Конекс" тепер теж має власну сонячну електростанцію загальною потужністю 60 кВт. Загалом на даху підприємства встановлено 108 панелей (по 560 Вт кожна), а також – 20 акумуляторних батарей (по 5,12 кВт)", - написав він.

Аптечна мережа "Конекс", за даними на її сайті, налічує понад 200 аптек у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

ПП "Конекс", за даними його звіту, 2024 року отримало 51,8 млн грн чистого прибутку та 3,5 млрд грн виторгу.

