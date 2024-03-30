Зловмисники демонтували 350 сонячних панелей у Запорізькій області

Біля прифронтового Степногірська (Запорізька область) зловмисники демонтували 350 сонячних панелей із двох місцевих сонячних електростанцій, які опинилися в районі бойових дій, наразі їх затримано, повідомляє прокуратура Запорізької області.

За інформацією відомства, група зловмисників викрала 350 сонячних панелей двох електростанцій у Василівському районі Запорізької області біля Степногірська.

Сонячні електростанції належали енергогенеруючому підприємству, що опинилося на лінії оборони, і було залишене власниками після повномасштабного вторгнення військ РФ.

Зловмисники демонтували та вивезли сонячні панелі на суму 1,2 млн грн., скориставшись тим, що підприємство залишилося без належної охорони.

Слідством встановлено, що в розкраданні майна енергопідприємства брали участь троє громадян, яким уже оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.5 ст.185 КК України.

Досудове розслідування цього кримінального провадження ведуть слідчі Василівського районного управління ГУ Нацполіції в Запорізькій області.