11:02 09.09.2025

1,3 ГВт ВЕС окуповано РФ, ще 40 МВт знищено чи пошкоджено - представник ОП

1300 МВт з 1947 МВт вітроенергетичних потужностей України окуповано РФ, ще 40 МВт знищено або пошкоджено, повідомив заступник керівника головного управління директорату з питань соціально-економічної політики Офісу президента Юрій Шафаренко.

"Всього в Україні було введено в роботу 1947 МВт вітроенергетичної потужності. На жаль, більше половини, а саме 1300 МВт перебувають на тимчасово окупованих територіях. Ще 40 МВт знищено або пошкоджено. Це великі втрати, але Україна вже показує, що не зупиняється",- сказав Шафаренко під час Українського вітроенергетичного форуму-2025 від Української вітроенергетичної асоціації, який зараз проходить у Львові

За його словами, у 2025 році очікується введення в роботу ще приблизно 200 МВт ВЕС.

Загалом потенціал розвитку вітроенергетики в Україні оцінюється в 100-150 ГВт, а згідно з Нацпланом з клімату та енергетики до 2030 року має бути встановлено додатково 4 ГВт вітропотужності.

Шафаренко зазначив, що в ОП вітроенергетику розглядають як ключовий напрямок розвитку відновлюваних джерел в Україні, виходячи, зокрема, з безпекових питань, а також перспектив експорту електроенергії.

"Саме вітрова енергетика зможе покрити знищену частину пропозиції, в також має значний експортний потенціал", - сказав він.

Шафаренко додав, що будівництво ВЕС на 100 МВт потребує залучення приблизно 300 працівників плюс потрібні десятки людей для її експлуатації.

"Вітроенергетика - це робочі місця, інвестиції, розвиток громад", - резюмував представник ОП.

