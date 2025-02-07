Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

Енергетична митниця оформила митну декларацію для експорту першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом, повідомило відомство.

"Історична подія для української енергетики! 6 лютого Енергетична митниця успішно здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом", – йдеться в її повідомленні в Facebook у п’ятницю.

Там зазначили, що робота для цього проводилася протягом двох років за участі народних депутатів, представників Міністерства фінансів, Державної митної служби України, Енергетичної митниці, операторів газотранспортної системи України та газосховищ, експертного середовища, громадянського суспільства та виробників біометану щодо внесення змін до законодавства України (зокрема, зняття заборони на експорт біометану, оскільки заборонений експорт природного газу – ЕР) та інших питань експорту.

Як зазначили учасники ринку біоенергетики в розмові з кореспондентом "Енергореформи", першу партію біометану експортує агрохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану на рік працює в Хмельницькій області.

В мережу біометан також постачає також "Галс Агро" (завод 3 млн куб. м на рік в Чернігівській області, першим підключився до мережі), а з початку 2025 року – підрозділ МХП "Оріль-Лідер" в Дніпропетровській області (11 млн куб. м на рік).

Раніше глава Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха зазначав, що під кінець 2024 року в ПСГ був перший мільйон кубометрів біометану, а його експорт, найімовірніше, почнеться з лютого 2025 року.

В інтерв’ю "Енергореформі" керівник напрямку ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро" Олег Рябов прогнозував, "що під кінець лютого буде перша транзакція, можливо, в другій-третій декаді місяця". Подібні прогнози робив у розмові з "Енрегореформою" в кінці січня й профільний керівник Vitagro Сергій Савчук.

Гелетуха неодноразово називав експорт біометану win-win історією для України.