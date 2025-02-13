Vitagro після налагодження експорту може побудувати ще два біометанові заводи

Фото: https://vitagro.com.ua/

Група компаній Vitagro має намір 2025 року вийти на планову потужність біометанового заводу в 3 млн куб. м біометану на рік і в разі успішного експорту готова побудувати ще два заводи для нарощування виробництва та експорту, повідомив директор із розвитку та інвестицій компанії Сергій Савчук в інтерв`ю Forbes Ukraina.

"У нас є кілька проєктів у планах. Будівництво одного заводу на Хмельниччині, іншого – на Рівненщині. Проте ми ще не почали будівництво, маємо оцінити результати експорту. Якщо будемо задоволені, швидко збудуємо нові проєкти. Загальна потужність двох нових заводів – близько 8 млн куб. м біометану на рік", - сказав він.

За його інформацією, група компаній розглядає варіант залучення іноземних інвесторів у капітал.

Він додав, що наразі для виробництва 1000 куб. м біометану на заводі в Хмельницькій області використовують 20 тонн гною великої рогатої худоби або 70–80 тонн гноївки.

Група компаній Vitagro має власних корів та биків – 5700 голів, свиней – 106 тис. голів, гній від яких є сировиною для виробництва біометану. На заводі працює 20 співробітників, а до будівництву заводу було залучено 50 фахівців.

Савчук припустив, що інвестовані в будівництво в Хмельницькій області заводу EUR6 млн окупляться за пʼять років, проте все залежитиме від ціни на газ. Якщо ринок і надалі зростатиме, EUR6 млн окупляться швидше. Наразі собівартість біометану в компанії становить понад EUR500 за 1000 куб. м. При цьому на середину лютого 2025 року ціна на природний газ в ЄС становить близько EUR600 за 1000 куб. м.

"Завдяки високим цінам на газ у ЄС біометан – це преміальний ринок. Ми побачили перспективи. Ще одна причина – диверсифікація ризиків. Власна генерація дозволяє забезпечити енергетичну незалежність групи, враховуючи удари РФ по енергетиці", - підкреслив директор із розвитку та інвестицій компанії.

Підготовка до першої експортної поставки біометану потребувала від команди компанії 5 місяців роботи. У Vitagro зауважили, що весь процес експорту біометану був для них викликом: від підключення до мережі, яке тривало декілька місяців, закачування біометану, контролю якості до митного оформлення та доставки до кордону.

Як повідомлялося, 6 лютого 2025 року Енергетична митниця успішно здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом.

Першу партію біометану експортував агрохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану на рік працює в Хмельницькій області.

Група компаній Vitagro займається виробництвом і переробкою сільгоспкультур, зокрема фруктів і овочів, молочним тваринництвом, свинарством. Група обробляє близько 85 тис. га землі в Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях. У 2022 році придбала в "Укрспирту" Марилівський спиртзавод (с.Нагірнянка Тернопільської обл.).

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром інвестиційної компанії "Вітагро" є народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє").

Джерело: https://forbes.ua/company/ves-protses-buv-viklikom-vitagro-pershoyu-eksportuvala-biometan-do-es-direktor-z-rozvitku-sergiy-savchuk-rozpovidae-yak-zarobiti-na-tsomu-biznesi-13022025-27116