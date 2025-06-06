Інтерфакс-Україна
Події
16:22 06.06.2025

Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred

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Vitagro створить в Хмельницькій області розплідник свиней датської селекції DanBred

Група компаній Vitagro та провідна данська генетична компанія DanBred підписали угоду про створення в Хмельницькій області племінного розплідника із вирощування свинней, повідомила пресслужба компанії.

Згідно із повідомленням, проєкт побудови нової ферми під співпрацю з DanBred група компаній Vitagro розпочала у 2023 році. Ферма розрахована на 1000 свиноматок одночасного утримання та зможе виростити до 9000 поросят та до 250 кнурів щорічно. Перше потомство в розпліднику очікують у листопаді-грудні 2025 року, а продаж на українському ринку стартуватиме з початку 2026 року.

На фермі будуть розводити чистопородних свиней порід Йоркшир (DanBred Yorkshire), Дюрок (DanBred Duroc) та Ландрас (DanBred Landrace). Крім того будуть вирощувати основні гібриди порід DanBred і кнурів породи Дюрок. Таким чином буде забезпечено всю лінійку генетики DanBred в Україні а в майбутньому стане доступним ще й сіменний матеріал породи Дюрок.

Перші дві партії тварин вже доправили до України і на початку червня вони будуть доставлені на нову ферму. Третя партія тварин прибуде в Україну в кінці червня.

"Наш напрямок свинарства вже більше 10 років працює з данською генетикою, але тепер ця робота вийде на новий рівень, адже ми зможемо спільно з нашими іноземними партнерами вирощувати цю генетику у нас, в Україні", – розповів керівник проєкту у групі компаній Vitagro Іван Варварчин.

На його думку, успішне підписання угоди свідчить і про те, що всесвітньо відомі компанії активно вивчають перспективні галузі економіки України та, не дивлячись на ризики, готові інвестувати в Україну, якщо бачать тут надійних партнерів.

"Цей крок, по-перше, є визначальним у розвитку нашої стратегії, а по-друге, відображає наше бажання інвестувати в розвиток нашого українського бізнесу навіть під час війни. Ми бачимо перспективу в українському свинарстві і впевнені, що галузь очікує стрімкий розвиток", - прокоментував регіональний директор DanBred у Європі Стефан Деркс (Stefan Derks).

Президент асоціації "Свинарі України" Оксана Юрченко підкреслила, що прихід в Україну таких компаній як DanBred, сигналізує, що Україна цікава для іноземних інвесторів.

"Крім того, наше свинарство вже давно перетворилось на високотехнологічний бізнес, який розуміє цінність світових напрацювань у генетиці та активно використовує їх у своїй роботі", - додала вона.

DanBred постачаотник генетики і сервісних рішень для професійних виробників. DanBred звітувала у 2024 році про річну виручку в розмірі EUR147,2 млн та показник EBITDA на рівні EUR8,2 млн, а прибуток до оподаткування склав EUR6 млн. На кінець 2024 року DanBred мала локальні племінні розплідники у 20 країнах світу, до яких тепер долучилась і Україна. Засновником DanBred є Рада сільського господарства та продовольства Данії – організація, яка більше 120 років професійно розвиває данську генетику свиней.

Група компаній Vitagro – одна з найбільших промислових груп України з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях. Заснована та веде свою діяльність з 1998 року. Має у власності підприємства у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Обробляє близько 90 тис. га. землі, а також займається тваринництвом, садівництвом, відновлюваною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, будівництвом і виробництвом будівельних матеріалів. Під час повномасштабного вторгнення група побудувала і запустила 5 переробних підприємств. Головний офіс Vitagro знаходиться у Хмельницькому.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром інвестиційної компанії "Вітагро" є народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє").

Теги: #свиня #хмельницька_область #vitagro

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