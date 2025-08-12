Інтерфакс-Україна
13:33 12.08.2025

Прокуратура Хмельниччини повернула у власність громади частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь

Летичівська окружна прокуратура через суд повернула у власність територіальної громади Меджибіжу (Хмельницька обл.) частину пам’ятки національного значення – Єврейський некрополь, повідомляє у вівторок Офіс генерального прокурора.

"За позовом Летичівської окружної прокуратури в інтересах держави суд визнав недійсним рішення виконавчого комітету та скасував державну реєстрацію права приватної власності на приміщення будинку-усипальні, у якому знаходяться могили засновника хасидизму та його сподвижників. Також суд зобов’язав повернути пам’ятку до комунальної власності Меджибізької селищної ради", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією, підставою для прокурорського реагування стала незаконна передача місця поховання виконавчим комітетом селищної ради у приватну власність іноземцю.

"Наразі рішення суду набрало законної сили, право приватної власності на будинок-усипальню скасовано, вживаються заходи щодо реєстрації права власності на пам’ятку за Меджибізькою селищною радою", - проінформували у прокуратурі.

За повідомленням, Меджибіж був останнім місцем проживання духовного лідеру та засновника хасидизму Баал Шем Това (1698-1760), він провів в селищі близько 20 років.

Теги: #памятка #хмельницька_область #офіс_генпрокурора

