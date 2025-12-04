Офіс генпрокурора про рішення Генасамблеї ООН щодо депортованих українських дітей: світ вимагає реакції

Резолюція "Повернення українських дітей", прийнята на спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН є сигналом, що світ бачить злочин проти українських дітей, розуміє його масштаби та вимагає негайної реакції, наголошують в Офісі генерального прокурора.

В телеграм-каналі в четвер відомство зазначає, що резолюція є документом, який формує чітку міжнародно-правову рамку для подальших дій. "Генеральна асамблея ООН зробила ще один принциповий крок у боротьбі за повернення українських дітей, яких росія незаконно перемістила та депортувала…. Це рішення – сигнал, що світ бачить злочин проти українських дітей, розуміє його масштаби та вимагає негайної реакції", - йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією Офісу генпрокурора, Генасамблея ООН вимагає від Росії негайно й безумовно повернути всіх українських дітей, яких вона насильно вивезла та припинити практики зміни громадянства, незаконного усиновлення та передачі дітей у російські сім’ї.

"Вперше на рівні Генерального секретаря ООН закріплено необхідність надати міжнародний доступ до інформації про незаконно переміщених дітей, включно з їх місцезнаходженням, станом здоров’я та умовами утримання", - наголошують в прокуратурі.

У відомстві пояснюють, що це критично важливо для прокурорів, адже повернути дитину неможливо, поки не встановлено навіть те, де вона перебуває і в якому стані.

"За резолюцію проголосувала 91 держава і це підтверджує, що питання українських дітей стало одним із ключових маркерів оцінки російської агресії. Країни однозначно визнають: депортація дітей - воєнний злочин, який не має строку давності і не може бути виправданий жодними обставинами", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що саме прокурори документують воєнний злочин депортації, фіксують факти переміщення, зміни громадянства та незаконного усиновлення; формують доказову базу, яка передається Міжнародному кримінальному суду та міжнародним партнерам; ідентифікують дітей та встановлюють їхні маршрути переміщення, співпрацюючи з іноземними правоохоронними органами та міжнародними структурами.

За даними прокуратури, 19 тис 546 українських дітей офіційно верифіковані як депортовані або примусово переміщені, 661 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ, понад 2 тис. 200 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. "Наразі вдалося повернути додому лише 1 876 дітей, що підкреслює критичну необхідність міжнародного тиску", - уточнюють у відомстві.

Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у понад 5 тис 363 кримінальних провадженнях за фактами злочинів проти дітей.

Відтак, згідно з повідомленням, для органів прокуратури України ця Резолюція має безпосереднє практичне значення, оскільки вона посилює міжнародно-правову базу, на яку органи прокуратури можуть спиратися у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, пов’язаних із депортацією та примусовим переміщенням дітей.

Також, як наголошують в Офісі генпрокурора, Резолюція підтверджує міжнародне визнання факту злочину, що важливо для збору доказів, міжнародної правової допомоги та подальшого притягнення винних до відповідальності; сприяє розширенню доступу до інформації про незаконно переміщених дітей через механізми ООН, що суттєво допомагає у встановленні їхньої долі та поверненні;

Крім того, в прокуратурі розраховують на те, що даний документ посилить позиції України в міжнародних судових інституціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.