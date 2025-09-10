Інтерфакс-Україна
Травми отримали троє жителів Хмельниччини через нічну ворожу атаку

Троє мирних жителів Хмельницького району отримали травми внаслідок ворожої повітряної атаки в ніч на середу, зруйновано промислове підприємство, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. Крім того, ворогом зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги заподіяної шкоди встановлюються", - написав він в Телеграмі.

На місці працюють всі відповідні служби, додав очільник обладміністрації.

 

Теги: #хмельницька_область #атака_рф

