СБУ затримала двох дівчат, які готували для ворога теракти проти військових ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох агенток РФ, які готували теракти проти українських військовослужбовців у Хмельницькій та Дніпропетровській областях, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба зазначає, що для вчинення терактів фігурантки отримали від російських замовників геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВП).

"На Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна", - інформують у відомстві.

За даними СБУ, для здійснення теракту агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.

У Хмельницькому, як зазначається в повідомленні, викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ.

"Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати при наближенні рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на "локації" відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів", - йдеться в повідомленні.

Обох фігуранток було затримано "на гарячому", коли вони готували теракти. На місці подій вилучено вибухові пристрої і смартфони агенток із доказами контактів з представниками російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській та Хмельницькій областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.