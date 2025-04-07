Vitagro розширить на 26 тис. тонн потужності зі зберігання зерна у Хмельницькій області

Група компаній Vitagro завершує будівництво двох нових силосів місткісттю 11 тис. тонн одночасного зберігання на елеваторі в Ізяславському районі Хмельницької області і готує майданчик для зберігання у зернових рукавах на 15 тис. тонн, повідомила пресслужба компанії.

Згідно із повідомленням, загальна потужність елеватора підвищиться до 66 тис. тонн одночасного зберігання. Остаточно завершити роботи планують на початку літа 2025 року для зберігання нового урожаю озимих.

"Роботу над проєктом ми почали восени 2024 року. Тоді ж законтрактували обладнання та запланували хід будівництва. Загалом на першу чергу проекту буде витрачено приблизно 153 млн грн. У рамках збільшення потужностей ми не лише збільшимо об’єм зберігання, а й додамо ще одну робочу вежу, що дозволить приймати одночасно дві різні культури та вантажити зерно паралельно на залізничний та автомобільний транспорт. При цьому швидкість відвантаження зросте з 1400 тонн на добу до 2300 тонн на добу", – пояснив директор департаменту зберігання зерна групи компаній Vitagro Олександр Кулигін.

У Vitagro нагадали, що почали розвивати елеваторний напрямок 2017 року з будівництва елеватора в селищі Закупне, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Зараз група має у власності п'ять елеваторів у Хмельницькій та Рівненській області загальною потужністю 385 тонн одночасного зберігання. Найбільший з них – у Закупному. Його нинішня потужність складає 106 тис. тонн.

Група компаній Vitagro – одна з найбільших промислових груп України з активами в аграрній, енергетичній, переробній, будівельній та хімічній галузях. Заснована та веде свою діяльність з 1998 року. Має у власності підприємства у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Обробляє близько 90 тис. га. землі, а також займається тваринництвом, садівництвом, відновлюваною енергетикою, виробництвом добрив і комбікормів, будівництвом і виробництвом будівельних матеріалів. Під час повномасштабного вторгнення група побудувала і запустила 5 переробних підприємств. Головний офіс Vitagro знаходиться у Хмельницькому.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром інвестиційної компанії "Вітагро" є народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє").