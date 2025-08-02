Інтерфакс-Україна
Події
11:17 02.08.2025

Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України

2 хв читати
Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України
Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти Української держави, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - йдеться у повідомленні у телеграм у суботу.

За даними Генштабу, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф.

"Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. "Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - повідомили у Генштабі.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

У свою чергу у Службі безпеки України повідомили, що дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад"

"Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм у суботу.

Другою ціллю став завод "Електроприлад" (м. Пенза), який виготовляє обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. "Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення", - зазначено у дописі.

Теги: #впк #заводи #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 02.08.2025
У Росії атаковані заводи ВПК

У Росії атаковані заводи ВПК

02:29 02.08.2025
Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

Індія більше не купуватиме нафту в Росії - Трамп

01:31 02.08.2025
Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі

Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі

00:56 02.08.2025
Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

00:55 02.08.2025
Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

18:04 29.07.2025
Білорусь пришвидшує запуск військових виробництв для російського ВПК – СЗР України

Білорусь пришвидшує запуск військових виробництв для російського ВПК – СЗР України

11:50 26.07.2025
Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

Дрони СБУ уразили в Ставрополі завод "Сигнал" -джерело

10:00 25.07.2025
В Тамбовській області уражений завод, який виготовляє порох для російської артилерії – ЦПД

В Тамбовській області уражений завод, який виготовляє порох для російської артилерії – ЦПД

13:07 16.07.2025
Зеленський: Української зброї має стати більше

Зеленський: Української зброї має стати більше

16:44 05.07.2025
У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

У Росії уражений об’єкт ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета", – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

У Росії атаковані заводи ВПК

ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби, - поліція

Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

ОСТАННЄ

Росіяни атакували дронами Дружківку на Донеччині: щонайменше 5 людей поранено

Всеукраїнські навчання волонтерів загонів швидкого реагування УЧХ стартували на Львівщині

Росіяни атакували село в Запорізькому районі: поранено двоє людей, пошкоджено 100 будинків

Україна і Франція обумовили наступні кроки для запуску спільних проєктів в ОПК

У Києві на канатній дорозі в парку "Перемога" травмувались двоє дітей

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

Росіяни вбили двох жителів у Покровську на Донеччині

Понад добу приборкували пожежу в Білій Церкві після обстрілу в ніч на 1 серпня

Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

Результати НМТ-2025 у прифронтових і тилових областях практично не відрізняються

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА