Генштаб ЗСУ і СБУ підтвердили ураження низки об’єктів у РФ, задіяних у збройній агресії проти України

Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти Української держави, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців", - йдеться у повідомленні у телеграм у суботу.

За даними Генштабу, підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи. Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області рф.

"Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. "Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється", - повідомили у Генштабі.

Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

У свою чергу у Службі безпеки України повідомили, що дрони СБУ вразили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську та військовий завод "Електроприлад"

"Цієї ночі дрони СБУ продовжили працювати по російських військових об’єктах у ворожому тилу. Першою ціллю далекобійних БпЛА став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" (Краснодарський край). Тут було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну. Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм у суботу.

Другою ціллю став завод "Електроприлад" (м. Пенза), який виготовляє обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. "Дрони СБУ успішно уразили об’єкт, в районі вибухів спостерігається задимлення", - зазначено у дописі.