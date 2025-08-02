У Росії атаковані заводи ВПК

Вночі у російській Пензі знову атаковані важливі заводи воєнно-промислового комплексу, написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телеграм-каналі в суботу.

Він деталізував, що був атакований радіозавод і підприємство "Електроприбор".

"Радіозавод - виробляє системи зв’язку для армії рф, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО. Частина продукції - це захищені цифрові канали та бойові системи управління. Електроприбор - одне з ключових підприємств рф у сфері криптозахисту, виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури", - йдеться у дописі.