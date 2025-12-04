Генштаб ЗСУ: Уражено "Невинномиський Азот", що виробляє базові компоненти для вибухових речовин

Бійці Сил оборони України у ніч проти четверга уразили одне з найбільших російських хімічних підприємств "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї РФ, на одному з цехів об'єкту зафіксовано пожежу, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї рф", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у четвер увечері.

Зазначається, що завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тон аміаку та до 1,4 млн тон аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК РФ і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

За даними Генштабу, уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу.

"Окрім цього, підтверджено результати ураження 4 грудня по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими", - додали у Генштабі.