ВПК Росії вперше за три роки увійшов у спад – ЦПД

Після трьох років зростання військово-промисловий комплекс Росії увійшов у спад, повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, виробництво металевих виробів, яке у 2024 році зросло на 31,6%, у вересні стало на 1,6% меншим порівняно з аналогічним періодом торік. Випуск танків і бронемашин, який зростав на 61% у серпні, у вересні скоротився до 6%, що в десять разів менше.

"Раніше саме підприємства ВПК були головним рушієм економіки рф. Тепер вони вперше тягнуть показники вниз — загальне промислове зростання скоротилося до 0,3% проти понад 5% у 2024 році", – зазначають у ЦПД.

Причиною спаду називають дефіцит бюджету, падіння нафтових доходів на 21% та скорочення державного фінансування. Кремль змушений стримувати витрати, і навіть військові замовлення більше не рятують економіку.