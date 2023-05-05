Події

13:03 05.05.2023

Друга хвиля водопілля в Києві йде на спад - "Укргідроенерго"

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Друга хвиля водопілля в Києві йде на спад - "Укргідроенерго"

Станом на 5 травня друга хвиля водопілля в межах Києва йде на спад, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" у телеграм-каналі в п'ятницю.

"Після тижня зростання повені, коли рівень води в межах столиці сумарно зріс на 19 см, сьогодні фіксується спад повені", - зазначили в компанії.

За інформацією ПрАТ, за добу рівень води впав на 11 см. Аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано. Водночас утримується затоплення заплави шаром близько 45-50 см.

Уточнено також, що 5-7 травня утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

"Гідроелектростанції "Укргідроенерго" продовжують здійснювати пропуск повені через гідроагрегати та затвори водозливних дамб у контрольованому режимі та забезпечувати енергетичну систему України необхідними потужностями", - запевнила компанія.

Теги: #київ #водопілля #спад

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