МХП стала другою компанією-експортером біометану – Global 100% RE Ukraine

Київ. 12 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Компанія, що входить в агрохолдинг МХП, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб. м біометану, повідомила Громадська спілка Global 100% RE Ukraine, головою правління якої є президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

"Компанія, що входить до міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану", – йдеться в повідомленні спілки в Facebook.

Там уточнили, що МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем біометану виступила компанія Vitol.

За даними Енергореформи, підрозділ, який відповідає за розвиток напрямів біогазу та біометану в МХП, є МХП ВЕРДАНТ. Її гендиректором є Адомас Аудіцкас.

Як повідомлялося, біометановий завод МХП "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області нещодавно підключився до мережі, його потужність 11 млн куб. м на рік.

Першу партію українського біометану в 67 тис. куб. м 7 лютого експортував енергохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану в рік працює в Хмельницькій області. Експорт також здійснювався до Німеччини.

В інтерв’ю "Енергореформі" керівник напрямку ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро" Олег Рябов прогнозував, що під кінець лютого ця компанія може здійснити буде першу транзакцію з експортом біометану. Це ще один із трьох виробників біометану, підключений до мережі. Потужність його заводу в Чернігівській області складає 3 млн куб. м біометану на рік.

Як нещодавно прогнозував в інтерв’ю "Енергореформі" голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, вже незабаром в ПСГ України може бути закачано 2 млн куб. м біометану. За його словами, середня ціна біометану при експорті складає 900 євро/тис. куб. м.

Джерело: https://www.facebook.com/100REUA/posts/pfbid0fiekmj3ngRHwWtT7yyMtmjNiqAhpTSsc9QBF4VSPvoKCiGP9HJ4R4fE1dqo61Zedl