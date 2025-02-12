Інтерфакс-Україна
Події
04:39 12.02.2025

МХП стала другою компанією-експортером біометану – Global 100% RE Ukraine

2 хв читати

Київ. 12 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Компанія, що входить в агрохолдинг МХП, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб. м біометану, повідомила Громадська спілка Global 100% RE Ukraine, головою правління якої є президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

"Компанія, що входить до міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану", – йдеться в повідомленні спілки в Facebook.

Там уточнили, що МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем біометану виступила компанія Vitol.

За даними Енергореформи, підрозділ, який відповідає за розвиток напрямів біогазу та біометану в МХП, є МХП ВЕРДАНТ. Її гендиректором є Адомас Аудіцкас.

Як повідомлялося, біометановий завод МХП "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області нещодавно підключився до мережі, його потужність 11 млн куб. м на рік.

Першу партію українського біометану в 67 тис. куб. м 7 лютого експортував енергохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану в рік працює в Хмельницькій області. Експорт також здійснювався до Німеччини.

В інтерв’ю "Енергореформі" керівник напрямку ВДЕ агрохолдингу "Галс Агро" Олег Рябов прогнозував, що під кінець лютого ця компанія може здійснити буде першу транзакцію з експортом біометану. Це ще один із трьох виробників біометану, підключений до мережі. Потужність його заводу в Чернігівській області складає 3 млн куб. м біометану на рік.

Як нещодавно прогнозував в інтерв’ю "Енергореформі" голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, вже незабаром в ПСГ України може бути закачано 2 млн куб. м біометану. За його словами, середня ціна біометану при експорті складає 900 євро/тис. куб. м.

Джерело: https://www.facebook.com/100REUA/posts/pfbid0fiekmj3ngRHwWtT7yyMtmjNiqAhpTSsc9QBF4VSPvoKCiGP9HJ4R4fE1dqo61Zedl

Теги: #біометан #мхп #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 14.05.2025
Україна в 2024р увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

Україна в 2024р увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

08:44 14.05.2025
МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

19:20 13.05.2025
Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

Україна за 4 міс. зменшила експорт ЗРС у тонах на 10% і на 21% у валюті

14:10 13.05.2025
Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

Україна 2024/25 МР поставила на ринки Близького Сходу та Північної Африки 90% експортованого цукру

09:44 12.05.2025
МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

18:32 02.05.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

Україна в 2024/25 МР експортувала 494 тис. тонн цукру – "Укрцукор"

14:47 02.05.2025
Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

Експорт агропродукції у квітні скоротився на 23,4%, ріст продемонстрували тільки рослинні олії - УКАБ

17:23 01.05.2025
Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

14:59 01.05.2025
Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

19:38 30.04.2025
Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

Канада відкрила свій ринок для столових яєць із України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заперечує можливість виведення військ з частини території країни та погодження з ультиматумами РФ

Якщо РФ висуватиме нереалістичні умови припинення вогню, вона заслуговуватиме на додаткові санкції – Зеленський після розмови з Трампом

Зеленський після розмови з Трампом: важливо, щоб США не дистанціювалися від перемовин, бо лише Путін зацікавлений в цьому

Україна розглядає Туреччину, Ватикан або Швейцарію як майданчики для переговорів з РФ, США та ЄС – Зеленський

РФ і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню та завершення війни – Трамп після розмови з Путіним

ОСТАННЄ

РФ формує на окупованих територіях проросійські "козацькі товариства" для контролю за населенням - ISW

Центр протидії дезінформації зафіксував фейкові акаунти вищих посадовців України в месенджері Телеграм

Netflix отримав права на показ "Вулиці Сезам"

Трамп вважає, що Україна готова до припинення вогню, але чи робить вона достатньо для цього, він скаже за кілька тижнів

Трамп вважає, що застосування санкцій проти РФ з боку США може зашкодити мирному врегулюванню

Нетаньягу розкритикував узгоджену позицію Великої Британії, Франції та Канади щодо військової операції Ізраїлю в Газі

Дипломати та економісти вважають, що Путін переграв Трампа і Трамп спробує переконати Україну прийняти вимоги Путіна

Мерц, Мелоні, фон дер Ляєн та Стубб в цілому задоволені розмовою з Трампом про його спілкування з Путіним

ЄС ухвалить 17-й пакет санкцій у вівторок, 18-й на підході – голова МЗС Естонії

З початку доби Сили оборони відбили 156 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА