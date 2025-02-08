Інтерфакс-Україна
Green Deal
13:20 08.02.2025

Vitagro експортувала першу партію біометану приблизно 68 тис. куб. м в Німеччину – компанія

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Vitagro експортувала першу партію біометану приблизно 68 тис. куб. м в Німеччину – компанія

Група компаній Vitagro здійснила першу тестову поставку біометану в Німеччину обсягом 720 МВт*год або приблизно 68 тис. куб. м, зазначивши, що вона була успішною.

"Група компаній Vitagro зробила важливий крок у розвитку відновлюваної енергетики – перша партія українського біометану була успішно експортована до ЄС! Біометановий завод Vitagro Energy, збудований у 2022-2024 роках, розпочав виробництво у вересні 2024 року. І вже сьогодні, історичний момент: 720 МВт*год біометану (приблизно 68 000 куб.м) вирушили до Німеччини у рамках першої тестової поставки", – написала Група в Facebook у суботу.

Вона наголосила, що це не лише відкриває нові можливості для України, а й робить вагомий внесок у енергетичну незалежність Європи.

Група уточнила, що 3 млн куб. м біометану, якою є потужність її заводу, еквівалентні споживанню газу 2 000 німецьких домогосподарств.

Vitagro також зазначила, що завдяки підтримці партнерів та зростаючому попиту на біометан у ЄС, планує подальші інвестиції в цю перспективну галузь.

Як повідомлялося, Енергетична митниця 6 лютого 2025 року здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом. Вона назвала це історичною подією для української енергетики. За даними Міністерства енергетики, перша експортна партія біометану склала 67 тис. куб. м. Учасники біоенергетичного ринку в розмові з "Енергореформою" вказали, що першу партію біометану здійснив саме холдинг Vitagro. На той момент компанія від коментарів відмовилася, але напередодні директор з розвитку та інвестицій групи компаній Vitagro Сергій Савчук зазначав "Енергореформі", що компанія у лютому може почати експортувати біометан.

За даними глави Біоенергетичної асоціації Георгія Гелетухи, незабаром в ПСГ може бути закачано 2 млн куб. м біометану. Біометан у ПСГ почали вперше закачувати в 2024 році – спочатку агрохолдинг "Галс Агро", який має завод у Чернігівській області, а з жовтня – агрохолдинг Vitagro з заводом у Хмельницькій області (обидва потужністю 3 млн куб. м на рік). У 2025 році біометан в ПСГ почав закачувати підрозділ МХП – "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області (потужність 11 млн куб. м на рік). Він також має намір виробляти зріджений газ для експорту.

В інтерв’ю Енергореформі Гелетуха вказав, що середня ціна біометану при експорті може складати 900 тис євро/тис. куб. м.

Теги: #vitagro_group #біометан

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