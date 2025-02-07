Середня ціна біометану при експорті може становити EUR900/тис. куб. м – глава БАУ

Середня ціна біометану при експорті в Європу може складати приблизно EUR900/тис. куб. м, повідомив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.

"Я можу назвати очікування. Природний газ в Європі коштує приблизно EUR500/тис. куб. м. А середня ціна біометану, яку ми закладаємо у ТЕО, складає приблизно EUR900/тис. куб. м. Тобто, майже вдвічі дорожче", – сказав Гелетуха у бліцінтерв’ю "Енергореформі".

За його словами, ціна ресурсу дуже залежить від сировини і сектору, в який він продається.

"Це те, що Адомас (гендиректор "МХП ВЕРДАНТ" Адомас Аудіцкас – ЕР) сказав: найвища ціна біометану, який іде на транспорт. На електрику, на тепло – інші ціни: в електрику дорожче, в тепло дешевше. І до речі, на транспорт треба, щоб біометан був зріджений. Це саме те, що робить МХП", – зазначив глава БАУ.

Він також додав, що вже незабаром обсяги закачаного у ПСГ біометану, можуть досягти 2 млн куб. м. Біометан у ПСГ почали вперше закачувати в 2024 році – спочатку агрохолдинг "Галс Агро", який має завод у Чернігівській області, а з жовтня – агрохолдинг Vitagro з заводом у Хмельницькій області (обидва потюжністю 3 млн куб. м на рік). У 2025 році біометан в ПСГ почав закачувати підрозділ МХП – "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області (потужність 11 млн куб. м на рік). Він також має намір виробляти зріджений газ для експорту.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" на початку січня Гелетуха повідомив, що у 2024 році у ПСГ був закачаний перший мільйон кубометрів біометану, а його експорт, найімовірніше, відбудеться у лютому 2025 року.

Як повідомлялося, Енергетична митниця 6 лютого 2025 року здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту до Європи трубопровідним транспортом. Вона назвала це історичною подією для української енергетики. Учасники біоенергетичного ринку у розмові з "Енергореформою" вказали, що першу партію біометану здійснив саме холдинг Vitagro. Там поки що від коментарів відмовляються, але директор з розвитку та інвестицій групи компаній Vitagro Сергій Савчук зазначав "Енергореформі" у кінці січня, що компанія за тиждень-два може почати експортувати біометан.

В інтерв’ю "Енергореформі" керівник напрямку ВДЕ "Галс Агро" Олег Рябов також прогнозував, "що під кінець лютого буде перша транзакція, може, друга-третя декада місяця". Втім, за даними учасників ринку, компанія ще вирішує певні технічні питання.