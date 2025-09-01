"Київстар" з моменту виходу на біржу подорожчав на 20% й має потенціал подальшого зростання – президент

Оцінка Kyivstar Group Ltd., якій належить найбільший мобільний український оператор зв’язку "Київстар", від моменту укладання угоди зі SPAC компанією Cohen Circle та виходу на біржу зросла приблизно на 20%, або на $600-700 млн, й компанія має потенціал для її нарощення, вважає президента Kyivstar Group та "Київстару" Олександр Комаров.

"На моє глибоке переконання, це велика недооцінка нашого бізнесу. Тому що є два великих фактори. Перший – це оцінка компанії у країні під час війни, а війна закінчиться. Другий – на нас більше дивляться зараз, як на телекомоператора, а "Київстар" – це оператор цифрових сервісів з телеком-ліцензією", – заявив Комаров журналістам 29 серпня, коли Nasdaq провело разом з "Київстар" та представниками керівництва України офіційну церемонію відкриття торгів.

За його словами, у другому кварталі 2025 року частка доходів від цифрових сервісів у Uklon, Helsi, бігдата, хмарні сервіси та "Київстар ТВ" вже перевищила 10% загального доходу компанії.

"Будь-який бізнес, який ми розвиваємо в цифровому середовищі, зростає, мінімум, на 50% рік до року. А деякі зростають на 100+, 200% рік до року", – зазначив президент компанії.

Він уточнив, що наразі капіталізація "Київстару" складає близько $2,8 млрд, тоді як капіталізація материнської компанії VEON – біля $4,2 млрд.

Як повідомлялось, 15 серпня Kyivstar Group Ltd. після завершення всіх необхідних процедур зі SPAC компанією Cohen Circle оголосила про початок торгів та Nasdaq.

"Мені здається, що ці два тижні, які "Київстар" вже є частиною міжнародного ринку, продемонстрували, що навіть під час війни можливо розвиватися, можливо створювати нові сервіси, можливо створювати цінність для всіх стейкхолдерів, для клієнтів, для акціонерів, і таким чином збільшувати капіталізацію компаній", - наголосив Комаров.

Він також навів дві незалежні оцінки: згідно першої за 12 місяців ціна однієї акції досягне $14, згідно другої – $19,8, тоді як на кінець дня п’ятниці, 29 серпня, вона становила $12,43.

За його словами, мультіплікатор "Київстар" (виручка/EBITDA) складає близько 4, що відповідає нижньому рівню оцінки східноєвропейських операторів.

"Тому я вважаю, що, зважаючи на поточну ситуацію, зважаючи на ті угоди, які були в Україні за останні декілька років в телеком-секторі, поточна ситуація виглядає досить оптимістична", – підсумував Комаров.

Він також повідомив, що компанія створена нова розширена наглядова рада з 10 членів на чолі з СЕО VEON Кааном Терзіоглу.

Щодо офісу Kyivstar в Дубаї, який був відкритий у зв’язку із виходом компанії на біржу, президент уточнив, що в ньому працюватимуть близько 10 людей , які займатимуться, зокрема, юридичними питаннями.

На питання від журналістів, як буде проходити виплата дивідендів інвесторам, Комаров нагадав, що можлива їх виплата за 2023-2024 роки обмежена Нацбанком України сумою EUR1 млн в місяць, тому "Київстар" буде приймати рішення про виплату чи не виплату після зняття відповідних обмежень.

Комаров повідомив, що зараз на рахунку у компанії приблизно $400 млн, й ці гроші використовуються для інвестування.

"Я використаю цифру того року, але можу сказати, що цифра цього року буде суттєво більшою. Ми інвестували (2024 року) приблизно 26% від нашого доходу, а це більше $200 млн".

Згідно із даними Nasdaq, в перший день торгів під тікером KYIV курс акцій знизився на 7,4% – до $11,52, що відповідало капіталізації $2,437 млрд.

Частка материнської VEON в "Київстар" після угоди об’єднання зі SPAC скоротилася зі 100% до 89,6%, тоді як угода забезпечила $178 млн надходжень, включаючи інвестиції інституційних партнерів Helikon і Clearline.

"Київстар" обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Портфель цифрових сервісів включає медичну платформу Helsi, платформу кіно та телебачення "Київстар ТБ", та компанію лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. "Київстар" також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

"Київстар" за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, тоді як його виручка зросла на 28% – до $539 млн.