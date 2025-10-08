Інтерфакс-Україна
Економіка
20:41 08.10.2025

Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026р - Свириденко

Фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Працюємо над забезпеченням стабільності для українців цієї зими, має нові виклики з огляду на посилення російських атак по енергетиці. Мета — пройти опалювальний сезон, попри всі виклики воєнного стану. Забезпечити людям світло, тепло й передбачувані тарифи", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, для цього фіксована ціна на природний газ для населення та бюджетних установ залишається незмінною до 31 березня 2026 року.

Зокрема, уряд продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу: для населення — 7 420 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ); для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 куб. м (з ПДВ).

"Це дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону", - написала вона.

Як повідомлялося, газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є частиною групи "Нафтогаз", у квітні заявляла, що продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ). Таку ціну передбачає тарифний план "Фіксований" для побутових клієнтів, і вона буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

Як пояснили в компанії, рішення про незмінність ціни прийнято з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ. Водночас "Нафтогаз" закликав споживачів відповідально ставитися до своєчасних розрахунків, що "допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру".

"Нафтогаз України" забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.

 

Теги: #кабмін #населення #газ #ціна

